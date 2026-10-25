Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Temblor en Argentina se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 25 de octubre, a las 16:32 horas, se percibió un sismo de magnitud 3.5 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Ir a la siguiente nota

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 153 km al norte de San Antonio de los Cobres en Argentina, con una profundidad de 250 km.

Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas