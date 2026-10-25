Temblor en Argentina se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

25 oct. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 25 de octubre, a las 16:32 horas, se percibió un sismo de magnitud 3.5 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 153 km al norte de San Antonio de los Cobres en Argentina, con una profundidad de 250 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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