Gran incendio afecta a planta salmonera en Puerto Montt: Bomberos moviliza a al menos 23 carros

25 oct. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo se registró un incendio en la planta salmonera Gelymar, ubicada en el límite entre Puerto Montt y Calbuco, en la región de Los Lagos.

La emergencia ha movilizado a un importante contingente de Bomberos. Desde la Central de Alarmas de Bomberos de Puerto Montt informaron que al menos 23 carros de la institución concurren al lugar para combatir las llamas.

El siniestro ha generado una gran columna de humo que puede observarse desde distintos puntos del sector, mientras equipos de emergencia se dirigen hasta las instalaciones para atender la situación.

Además, en registros captados por testigos se escuchan fuertes estruendos y explosiones al interior o en las inmediaciones de la planta, lo que ha llamado la atención durante el desarrollo de la emergencia.

Hasta el momento, los antecedentes proporcionados no detallan las causas del incendio ni si existen personas lesionadas producto de la emergencia.