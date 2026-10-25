María José Prieto recuerda a su hermana fallecida: "Quiero creer que nos volveremos a encontrar"

25 oct. 2026 - 18:23 hrs.

La actriz María José Prieto compartió un emotivo mensaje para recordar a su hermana, la cineasta Paz Ramírez, a dos meses de su fallecimiento.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la intérprete reflexionó sobre la muerte, el recuerdo de sus seres queridos y la esperanza de reencontrarse algún día con ellos.

Paz Ramírez, de 39 años, falleció el pasado 23 de agosto tras ser atropellada por un vehículo en la comuna de Providencia. El conductor involucrado se dio a la fuga tras el accidente.

En su publicación, Prieto expresó sus pensamientos sobre la pérdida y manifestó su deseo de creer que existe una conexión que trasciende la muerte.

“Quiero creer que lo único que nos separa de la muerte es el tiempo”, escribió la actriz.

Luego, profundizó en su reflexión: “Quiero creer que las señales que de pronto aparecen eres tú. Quiero creer que esos 21 gramos son el peso del alma que trasciende, cuando se separa del cuerpo físico a la hora de morir. Quiero creer que, mientras más vivo consciente apasionadamente el presente, honro tu legado”.

La intérprete cerró su mensaje con una frase que resume la esperanza de volver a reunirse con su hermana: “Quiero creer que nos volveremos a encontrar”