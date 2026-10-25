"A mí no me echó nadie": Yoan Amor sale al paso de acusaciones sobre La Noche y Leo Rey revelando una llamada de amenaza

25 oct. 2026 - 12:19 hrs.

Luego de referirse a su paso por el grupo La Noche y que lo acusaran de "colgarse" de Leo Rey, Yoan Amor decidió aclarar las cosas en un "pequeño comunicado" en redes sociales donde aseguró que nadie lo había echado de la agrupación de cumbia.

"A mí no me echó nadie"

"Salió un artículo de que me estoy colgando de Leo Rey, de que me habían prácticamente echado (de La Noche) porque era carretero", comenzó explicando en su video de Instagram.

"A mí no me echó nadie, yo me fui por las mías, porque tenía problemas con el baterista", aclaró al respecto.

Ante las acusaciones, Amor reconoció que fue carretero durante su paso por La Noche, ya que "tenía 23 años cuando entré a la banda"; asegurando que "carretié muchísimo, pero siempre responsable".

Dentro de las acusaciones se indicó que no asistía a los ensayos, lo que según él "era porque me ninguneaba esta persona (el baterista), su ego de que había estado ya en los festivales de Viña y que él sabía mucho y que era el más viejo de la banda. Era como que, no sé, me pisoteaba".

"Todos esos desaires y esas cosas que viví, tal vez hicieron que a lo mejor no fuera a todos los ensayos, pero siempre cumplí con los matinales, fui responsable con todos los shows, jamás fallé", agregó.

Llamada de amenaza

Amor contó que decidió hablar porque "hace unos días recibí un llamado amenazándome" con que hablaría de su fama de "carretero" y los problemas de adicciones que tuvo durante su paso por La Noche.

"Tuve problemas con el alcohol, tuve problemas con adicciones porque eso fue lo que me amenazó; tengo la llamada grabada de que me amenazó, de que iba a contar estas cosas", detalló respecto al último punto.

Para cerrar, Yoan Amor, que reemplazó en la banda a Leo Rey por un tiempo, dijo estar tranquilo y agradeció al grupo La Noche: "Yo no me estoy colgando de Leo Rey, yo soy de Alexítico".

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