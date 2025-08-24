Daniel "Palomo" Valenzuela despide a su hija Alondra que se irá a estudiar a Canadá: "Una de las pruebas más grandes"
- Por Sofía Parra
En su paso por Only Friends, Daniel "Palomo" Valenzuela reveló que su hija, Alondra Valenzuela, se irá de intercambio a Canadá por seis meses, a sus 14 años, lo cual, en ese entonces, admitió que le daba un poco de miedo, pero también orgullo.
Alondra, actriz infantil que ha participado en teleseries como "Verdades Ocultas", "Demente" y "Generación 98", irá a estudiar a Canadá, pero también a perfeccionar su técnica como actriz, ya que su intercambio incluye un curso de teatro.
La despedida de "Palomo" Valenzuela a su hija Alondra
Daniel utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hija menor, el cual acompañó con un carrusel de fotos de la joven.Ir a la siguiente nota
"Hoy, sábado, la vida me pone una de las pruebas más grandes y lo resume en una sola palabra: Soltar. Soltarte a ti mi pequeña partner, mi compañera, mi guerrera, a ti que nos has regalado tanta alegría y tanta nobleza", partió.
"No es fácil renunciar a tus abrazos, bromas, apretones, consejos, olorcito, y mucho más. Sé que es por un bien mayor", agregó. "Y de golpe, también asumo que has crecido y ya no eres, aunque quisiera, la niñita de las fotos".
"Hoy comienzas a ser una mujer que es dueña y responsable de sus decisiones y en esta aventura te apaño con toda mi alma, aunque ya te extraño un mundo, pero sé que cuando regreses estaremos todos esperando con los brazos abiertos a esta nueva Alo, más fuerte, renovada, feliz, agradecida y resuelta", continuó.
Finalmente, "Palomo" expuso: "Cuídate muchísimo amor, disfruta, aprende, crece y agradece y nunca, nunca, sueltes a Dios de tu mano".
