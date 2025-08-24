La curiosa coincidencia de Raquel Argandoña con la actual pareja de Hernán Calderón
En un nuevo capítulo del nuevo programa de Mega, Only Friends, Raquel Argandoña fue una de las invitadas al estelar de farándula, en el que también participaron José Miguel Viñuela, Mauricio Correa y Gala Caldirola.
El estelar de farándula se tomó todas las noches de los sábado, el que es conducido por José Antonio Neme y Fran García-Huidobro.
La "Quintrala" conversó a fondo con Neme sobre su vida personal, detalles de su familia y de sus relaciones amorosas, entre ellas, el matrimonio que tuvo con Hernán Calderón, padre de sus hijos Raquel y Hernán.
¿Cuál es la coincidencia entre Raquel Argandoña y la pareja de Hernán Calderón?
Raquel reveló que no mantiene una buena relación con el padre de sus hijos. "Pasamos por etapas", dijo haciendo referencia al momento en que Hernán Calderón y Raquel se enfrentaron en tribunales por la custodia de Kel y Nano.
Ella también aprovechó de mencionar una particular y curiosa coincidencia que tiene con la actual polola de su exmarido. "Se llama Raquel", afirmó ella, mientras que Neme, entre risas, señaló que se parece a ella.
Finalmente, la mujer de 67 años recordó que él no estuvo muy bien de salud, pero precisó que "hierba mala, nunca muere", concluyó entre risas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Raquel Argandoña explica qué pasó con su millonario reloj extraviado en aeropuerto: "Lo sacaron del banano"
- Video capta "día de furia" de Raquel Argandoña en pleno vuelo: "No voy a perder 20 millones, ladrones"
- Raquel Argandoña "echa al agua" a José Miguel Viñuela tras pillarlo en curiosa situación: "Mira cómo se hace el mino"