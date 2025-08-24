La curiosa coincidencia de Raquel Argandoña con la actual pareja de Hernán Calderón

24 ag. 2025 - 09:15 hrs.

En un nuevo capítulo del nuevo programa de Mega, Only Friends, Raquel Argandoña fue una de las invitadas al estelar de farándula, en el que también participaron José Miguel Viñuela, Mauricio Correa y Gala Caldirola.

El estelar de farándula se tomó todas las noches de los sábado, el que es conducido por José Antonio Neme y Fran García-Huidobro.

La "Quintrala" conversó a fondo con Neme sobre su vida personal, detalles de su familia y de sus relaciones amorosas, entre ellas, el matrimonio que tuvo con Hernán Calderón, padre de sus hijos Raquel y Hernán.

¿Cuál es la coincidencia entre Raquel Argandoña y la pareja de Hernán Calderón?

Raquel reveló que no mantiene una buena relación con el padre de sus hijos. "Pasamos por etapas", dijo haciendo referencia al momento en que Hernán Calderón y Raquel se enfrentaron en tribunales por la custodia de Kel y Nano.

Ella también aprovechó de mencionar una particular y curiosa coincidencia que tiene con la actual polola de su exmarido. "Se llama Raquel", afirmó ella, mientras que Neme, entre risas, señaló que se parece a ella.

Finalmente, la mujer de 67 años recordó que él no estuvo muy bien de salud, pero precisó que "hierba mala, nunca muere", concluyó entre risas.

