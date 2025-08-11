Video capta "día de furia" de Raquel Argandoña en pleno vuelo: "No voy a perder 20 millones, ladrones"

11 ag. 2025 - 00:00 hrs.

Raquel Argandoña volvió a hacer noticia este fin de semana tras denunciar haber sufrido un robo en pleno vuelo durante un viaje desde Panamá a Santiago. Así, "La Quintrala" hizo honor a su apodo y no guardó silencio apenas se percató de la ausencia de su reloj.

Cabe recordar que Argandoña viajaba junto a José Miguel Viñuela y parte del equipo del programa "Tal Cual" de TV+ en el contexto de la filmación de unos capítulos especiales grabados en Aruba.

"No voy a perder 20 millones"

El "día de furia" de la conductora fue expuesto por el medio de farándula Infama, mismo que compartió un registro captado por otro de los pasajeros del vuelo en que se encontraba Raquel.

De acuerdo al citado medio, Argandoña habría roto en llanto y gritos al darse cuenta de la ausencia de su Rolex. "No voy a perder 20 millones, ladrones" se escucha que exclama la "Quintrala" a bordo del avión.

Según consignó Infama, a raíz del percance la comunicadora decidió bajarse del vuelo y dejar a sus compañeros de programa -incluido José Miguel Viñuela- con el resto de los pasajeros.

Revisa el video a continuación:

Todo sobre Famosos chilenos