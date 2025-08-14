Raquel Argandoña explica qué pasó con su millonario reloj extraviado en aeropuerto: "Lo sacaron del banano"

14 ag. 2025 - 09:09 hrs.

Viral se hizo un video este fin de semana en el que se ve a Raquel Argandoña completamente desesperada a bordo de un avión, exigiéndole a la tripulación que le encontraran un lujoso reloj que había perdido, avaluado en cerca de 20 millones de pesos.

Este martes 12 de agosto, Raquel explicó qué fue lo que pasó realmente con su reloj de pulsera, el cual compró en Emiratos Árabes Unidos cuando cumplió 60 años, a modo de celebrar su nueva década de vida.

¿Qué pasó con el reloj?

En un programa de TV+, Raquel contó toda la situación, que parte en el sector de detección de metales. "Pasamos los bolsos y yo iba antes de Jose (Viñuela). La niña me dice 'el Rolex también', así que me saqué el reloj", indicó.

"Yo siempre cuando viajo ando con una carterita donde tengo dinero y el pasaporte, y cuando me dicen que guarde el reloj, lo metí ahí y lo cerré. Cuando pasé por la maquinita, sonó el detector de metales. Nosotros estábamos nerviosos porque no queríamos que se nos fuera el vuelo, pero la máquina seguía sonando", señaló.

Tras unos minutos los dejaron seguir, por lo que se fueron directamente a la puerta de embarque, abordando el avión. Una vez sentada, ordenando sus cosas, se dio cuenta de que el reloj no estaba, comenzando allí la frenética búsqueda.

Raquel Argandoña

"Me acordaba de que lo había metido en la cartera. Estaba la billetera y el pasaporte, pero el reloj nada. Di vuelta todo, no había nada. Me paro y le digo a la auxiliar que me lo habían robado en la aduana", apuntó.

Los auxiliares le indicaron que el vuelo estaba por salir, así que tenía dos opciones: bajarse y pagar una multa por perder el vuelo, o hacer la denuncia de robo llegando a Chile. Ella optó por bajarse, puesto que estaba segura de que en el detector de metales ocurrió la pérdida del reloj.

Raquel Argandoña

"Yo estaba clara que, en el control por el que pasé, era la segunda fila de la derecha. Sabía cómo era la niña, así que bajé la escalera, pero se había ido todo el personal porque habían despachado el vuelo", rememoró. Tras hablar con el encargado, Argandoña le exigió ver las cámaras, a lo que él le respondió que no era posible sin una denuncia formal en el aeropuerto.

Allí, Raquel le indicó que eran de la televisión chilena, y el sujeto al oír aquello les dijo que volvieran a dejar sus artículos sobre la cinta transportadora. Esta acción Argandoña no la entendió, pero gracias a aquello se encontró el reloj, el cual nunca habría salido de sus pertenencias.

Raquel Argandoña

Una teoría que tanto ella como Viñuela no le dan crédito, puesto que creen firmemente en que volvieron a colocar el reloj en sus pertenencias una vez que ella alegara firmemente contra el personal de seguridad.

"Lo sacaron del banano. En este cuento que la niña me hizo pasar tantas veces por el detector de metales, me lo robaron", cerró.

