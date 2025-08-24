Desde el mundo artístico a la TV: Los famosos que le han dado sus condolencias a Maura Rivera por fallecimiento de su padre

24 ag. 2025 - 12:15 hrs.

Durante la jornada del ayer sábado, se confirmó el fallecimiento del padre de Maura Rivera en un accidente de tránsito que tuvo lugar en la comuna de Puente Alto.

Concretamente, el hecho ocurrió en Avenida Gabriela poniente con calle Coquimbo, donde el padre de la bailarina fue atropellado por un motociclista que se encontraba conduciendo en dirección oriente.

Maura utilizó sus redes sociales, específicamente su Instagram, para dedicarle una emotiva despedida a su padre, expresando en ella sus sentimientos en medio del sensible hecho que enlutó a su familia.

Los famosos que le han dado sus condolencias a Maura Rivera

La publicación rápidamente se llenó del pésame de sus seguidores, entre los cuales destacaron varias figuras del espectáculo nacional, que van desde el mundo artístico hasta la televisión.

"Mau, te quiero mucho. Aunque pase el tiempo, siempre me gustaría darte un abrazo calentito como fuimos yuntas, más en estos momentos", escribió Nelson Mauri, excompañero de la bailarina en el programa "Rojo".

"Un gran abrazo para ti, querida Maura. Te envío mucha fuerza y paz para ti y toda tu familia", comentó el animador Martín Cárcamo.

Bruno Zaretti, de Axé Bahía, también se hizo presente: "Amiga querida, sé que en estos momentos sobran las palabras. Que Dios te entregue las fuerzas necesarias para enfrentar este dolor. Te mando un abrazo con el alma".

Por su parte, la actriz y opinóloga de espectáculos Antonella Ríos se sumó a los pésames: "Un abrazo, querida Maura. Mucho amor a toda tu familia".

Otros famosos que también se unieron a las condolencias fueron Tita Ureta, Valentina Roth, Alison Mandel, Catalina Palacios y Juan Francisco Matamala.

