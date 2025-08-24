"Partió de una manera abrupta e injusta": El desgarrador mensaje de despedida de Maura Rivera a su fallecido padre

24 ag. 2025 - 02:35 hrs.

Este sábado se confirmó el fallecimiento del padre de la modelo Maura Rivera, luego de un trágico accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió en Avenida Gabriela poniente con calle Coquimbo, donde un motociclista que se encontraba conduciendo en dirección oriente atropelló a un peatón, quien perdió la vida en el lugar producto de las lesiones.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del exfutbolista, Mark González, compartió una sentida publicación en la que despidió a su progenitor.

¿Qué dijo Maura Rivera sobre su padre?

"Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso", escribió Maura en la descripción.

"Partió de una manera abrupta e injusta. No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores", agregó.

"Que tu alma se eleve y descanses en paz. ¡Buen viaje a la eternidad! Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias por cada mensaje, palabra y respeto", concluyó.

Cabe recordar que la mujer de 40 años fue criada por sus abuelos durante su infancia, lo que reveló en una entrevista al programa de Mega, "Más vale tarde", conducido por Álvaro Escobar. No obstante, nunca habló abiertamente de la relación con su padre.

