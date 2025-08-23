Padre de Maura Rivera muere tras fatal accidente vial en Puente Alto

23 ag. 2025 - 16:05 hrs.

Un violento accidente de tránsito tuvo lugar durante la jornada de este sábado, en la comuna de Puente Alto, el cual resultó con la muerte de uno de los involucrados en el siniestro vial.

Concretamente, el hecho ocurrió en Avenida Gabriela poniente con calle Coquimbo, donde un motociclista que se encontraba conduciendo en dirección oriente atropelló a un peatón, quien perdió la vida en el lugar producto de las lesiones.

Muere papá de Maura Rivera

Según fuentes policiales de Meganoticias, la víctima fatal fue identificada como el padre de la bailarina Maura Rivera, suegro del exfutbolista Mark González.

Además, se constató que el papá de Rivera cruzó por un paso habilitado y con semáforo en funcionamiento. Por ello, la dinámica en la que ocurrieron los hechos es materia de investigación.

El fiscal a cargo dispuso el trabajo de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros en el lugar.

Hasta el cierre de esta nota, ni Maura Rivera ni Mark González, actualmente radicados en Estados Unidos, se refirieron públicamente a la situación.