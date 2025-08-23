"Qué sería de la risa sin la pena": Don Carter recuerda a su esposa tras su repentino fallecimiento

23 ag. 2025 - 15:15 hrs.

Hace poco más de una semana, Juan Alcagaya, más conocido como Don Carter, confirmó el repentino fallecimiento de su esposa, pérdida de la cual se enteró ad portas de un show de comedia en el Sporting de Viña del Mar.

En conversación con LUN, el humorista recordó a Marta Pinto, su esposa, entregando detalles de cómo vivió la dura partida de quien fue su compañera de vida por casi 39 años.

"A ella, donde esté, no le gustaría verme sufrir"

"Por supuesto que es tremendamente difícil, fue todo tan intempestivo, pero no te imaginas la cantidad de cariño que he recibido. Me he sentido muy querido por todo Chile. Han sido muy apañadores", partió revelando Alcagaya.

En esa misma línea, reveló que "en la calle la gente me da el pésame y me he sentido tremendamente apañado. Mis hijos y mis nietos están tremendamente preocupados por mí. Es doloroso esto, pero mi pega es hacer reír. Muchas veces, con muchas preocupaciones, me subí al escenario. Pero ahora es tan diferente, porque es un vacío distinto. Siempre digo qué sería de la risa sin la pena y hay que seguir adelante", reflexionó.

Pese al poco tiempo que pasó desde el sensible hecho, el hombre detrás de Don Carter retomó sus shows, acción que asegura que le "sirve como una catarsis", lo que cree que a su señora le habría gustado: "Ella me conoció siendo actor y sabe la premisa de que el show debe continuar. Y para mí es una necesidad importante, porque me relajo mucho y la paso bien en las funciones. Creo que a ella, donde esté, no me cabe duda que no le gustaría verme sufrir".

Don Carter revela cómo vivió su dura pérdida

"Éramos bien compinches (...) Despertar con ella, nos quedábamos dormidos tomados de la mano... Yo me volví loco, no sabía qué hacer. Hasta que vino mi productor, mis hijos y fue todo más llevadero. Menos mal que tuve ayuda, porque solo no habría podido. Me pegó muy fuerte", reveló el comediante.

"En las noches, cuando llego al departamento, es más complicado (...) Tenemos dos gatas y no te imaginas cómo los animales sienten esto. Ellas la buscan por el departamento y ahora están las dos arriba mío", agregó.

Finalmente, expresó lo mucho que le ha servido el cariño, tanto de su círculo cercano como de sus fanáticos: "Te sientes querido porque lo necesitas, ya que en un punto estás tan desvalido. A mí se me vino el mundo abajo, y ahora estoy reconstruyéndome con mi familia, amigos y trabajo. Todos los mensajes han sido un espaldarazo enorme".