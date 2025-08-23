Arenito contó sobre las dos famosas figuras públicas que siempre lo han apoyado en sus difíciles momentos: Ellas son...

23 ag. 2025 - 11:15 hrs.

El exchico Yingo, Alexander "Arenito" Núñez, visitó la noche del pasado domingo un estelar de Chilevisión en el que relató el duro momento personal y económico por el que atraviesa. Pese a esto, el exrostro juvenil contó que en todo momento ha tenido la ayuda de dos famosas que nunca lo han dejado.

"Toma, paga el arriendo"

Mientras relataba su triste presente, Julio César Rodríguez le preguntó directamente si su paso por la televisión le había dejado amigos, cuestión que "Arenito" contestó afirmativamente.

"La Faloon (Larraguibel) y la Nicole Pérez", dijo al revelar las dos famosas con las que ha contado incondicionalmente desde su salida de la televisión y durante su difícil momento actual.

Tras esto, afirmó que "la Faloon siempre me ha ayudado. Me dice 'cómo estai de lucas', y (luego dice) 'toma, paga el arriendo, paga esto'. Siempre ha estado (ella) y la Nicole Pérez (la doctora Cahuín)".

La revelación de "Arenito" sorprendió a los panelistas del programa, especialmente a las actrices Francisca Merino y Catalina Pulido. "Es una muy buena amiga" y "es una máxima", dijeron respectivamente, al calificar el actuar de Faloon.

Antes de sus declaraciones, el programa había mostrado una nota sobre el presente de "Arenito" en Villa Alemana. Allí contó sus dificultades para mantenerse tras el fin de Yingo, la sencilla habitación en la que vive y su incansable búsqueda de un trabajo.

