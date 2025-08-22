Marco Ferri regaló lujosa joya a su pareja y enciende rumores de matrimonio: "Cuatro años juntos, sellados con un anillo"

22 ag. 2025 - 11:45 hrs.

A sus 37 años, Marco Ferri vive uno de los momentos más plenos de su vida, disfrutando del éxito tanto en el amor como en la familia. Hace un par de años inició una relación con la modelo Sarah Léa Danolic, con quien en agosto de 2024 se convirtió en padre por primera vez de una niña.

Y ahora, el italiano volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación que desató la emoción en redes. Ferri compartió un romántico video en el que muestra el momento exacto en que le entrega a su novia un anillo de diamantes.

Marco Ferri regaló lujosa joya a su pareja y enciende rumores de matrimonio

En el registro se aprecia cómo el exchico reality le pide a Sarah que cierre los ojos. Mientras tanto, él prepara una botella de champaña y coloca sobre la mesa una pequeña cajita. Al abrir los ojos, la modelo queda completamente impactada al descubrir la lujosa joya.

La escena finaliza con un emotivo abrazo entre ambos y una tierna celebración junto a su pequeña hija Lea. Marco acompañó el registro con un mensaje que podría significar que existen planes de llegar al altar: "Cuatro años juntos, sellados con un anillo".

Marco Ferri y Sarah Lea Danolic/Instagram

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores: mientras algunos dieron por hecho que se trataba de una propuesta de matrimonio, otros interpretaron que la pareja simplemente estaba celebrando un nuevo aniversario.

Sarah, por su parte, respondió al post con un cariñoso mensaje, en el que tampoco aclaró si están comprometidos: "Te quiero mucho, amore mio. Cuatro años pasaron volando, pero mi amor por ti sigue creciendo cada día. Gracias por este regalo tan especial y por ser el compañero más dulce, amoroso y cariñoso del mundo. Lea y yo somos dos chicas muy afortunadas".

Marco Ferri debutó en televisión nacional el año 2014 en el reality de Mega "Amor a Prueba", donde protagonizó un intenso romance con Aylén Milla. Si bien en un principio la argentina se encontraba en pareja, no pudo resistirse a los encantos del italiano, con quien inició una relación que duró años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marco Ferri (@marcoferri5)

Todo sobre Famosos chilenos