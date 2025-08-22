"Dios, no me abandones": El dramático mensaje que publico Steffi Méndez en medio de la noche

22 ag. 2025 - 10:51 hrs.

Un sentido mensaje fue el que escribió mediante redes sociales Steffi Méndez, en el que retrata el complejo presente que se encuentra viviendo en Suecia, país en el cual se encuentra residiendo hace más de 5 años y en el que se convirtió en madre de su primer hijo, Gio, junto a su ex Dante Lindhe.

Cabe precisar que Steffi se encuentra atravesando un proceso legal junto a su expareja, quien, según palabras de la propia influencer, interpuso una querella contra ella con el objetivo de quedarse él con la custodia del menor de edad.

"No me abandones"

Una situación que ella misma ha dicho ha concitado toda su atención y energía, puesto que no se encuentra dispuesta a renunciar a su hijo sin haber dado toda la pelea frente a la justicia sueca.

Durante la noche de este jueves 21 de agosto, Steffi Méndez publicó una sentida historia en su cuenta de Instagram en la que aparece su ciudad de noche, con apenas unas luces prendidas.

"Dios, no me abandones", escribió encima, junto a un emoji de unas manitos rezando. La historia decidió musicalizarla con una sentida canción del cantante Arcángel llamada "Mi peor momento".

Historia de Steffi Méndez

Steffi Méndez tiene un fuerte lazo con Suecia, puesto que nació allí, al igual que sus dos hermanos menores, Leo y Eva. Los tres son fruto del terminado matrimonio de Leo "DJ" Méndez, quien actualmente reside en Chile, y Ninoska Espinoza, quien se mantiene en Europa.

