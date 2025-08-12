Steffi Méndez destapa tormentosa relación con su ex y lo acusa de difamarla: "No estoy psicótica, ni soy maltratadora ni niños"

12 ag. 2025 - 09:46 hrs.

Stephanie Méndez compartió un potente desahogo, en medio del complejo momento que vive tras su separación del músico sueco Dante Lindhe. La ruptura derivó en un conflicto legal por la tuición de su hijo en común, Gio, nacido en mayo de 2024.

Mediante redes sociales, Steffi ha ido revelando, poco a poco, duros detalles de la ruptura. En una transmisión en vivo, contó que su expareja llegó a acusarla de ser una "mala madre" en medio del proceso judicial. Además, aseguró que no puede viajar a Chile, ya que Lindhe la denunciaría por "sustracción de menores".

Steffi Méndez destapa tormentosa relación con su ex y lo acusa de difamarla

Este lunes, Lindhe compartió una serie de fotografías con su nueva pareja. Horas después, la hija mayor de DJ Méndez publicó un extenso mensaje vía Instagram, en el cual hizo una importante aclaración sobre el proceso que ha estado viviendo.

"Quiero dejar una cosa clara de una vez por todas. En los últimos meses, se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado. No entraré en detalles ni señalaré a nadie, pero necesito decir mi verdad", señaló de entrada.

En la misma línea, reconoció que "he dejado una relación que fue dañina para mí, tanto como persona como madre. He sido cuestionada, menospreciada y limitada de maneras que muchos nunca llegan a ver. He escuchado palabras que intentaron destruirme, pero sigo de pie".

La joven fue más allá, y relató que incluso ha sido señalada "como un peligro para mi propio hijo. Se hizo una denuncia en servicios sociales, pero el caso fue cerrado de inmediato por falta de fundamentos". Sin embargo, dejó en claro que no es "la persona que intentan retratar".

"No estoy 'psicótica, no soy 'maltratadora de niños', 'celosa', 'loca' ni 'poco confiable'. Soy una madre que hace de todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra", aseveró.

Steffi destacó que no puede profundizar demasiado sobre este tema debido a la batalla legal que está enfrentando. "No diré más al respecto, pero hay algo seguro: ¡Nunca voy a rendirme con mi hijo", enfatizó.

Historia de Instagram de Steffi Méndez

