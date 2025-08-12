Sergio Freire habla de su ruptura con Maly Jorquiera y confesó cuál es su foco actual

12 ag. 2025 - 08:56 hrs.

Una de las separaciones más inesperadas del último tiempo fue la de los humoristas Sergio Freire y Maly Jorquiera, considerando que ambos tenían una relación de más de una década y, además, se habían casado.

Recordar que todo se originó cuando el humorista fue sorprendido siéndole infiel a Jorquiera con una mujer llamada Karina Valenzuela, hecho que se dio en noviembre del año pasado. Si bien en un momento se pensó que ambos podían volver, fue la comediante quien comunicó el término definitivo de su matrimonio.

"Tengo eventos en todo momento"

Luego de su quiebre matrimonial, los humoristas se han concentrado en seguir desarrollando su carrera en el stand up comedy.

En una entrevista en Radio ADN, Sergio Freire se refirió a la ruptura mediática con Maly Jorquiera y si esto le ha afectado laboralmente. "Por suerte, mi vida personal con mi vida profesional no chocan", aseguró el comediante ante la consulta.

Luego, el humorista sinceró que "o sea, tengo eventos en todo momento (...) lo que más me gusta de este último monólogo es que me ha gustado más de lo último que he hecho, yo creo que hace unos 5 o 6 años".

"Este monólogo me tiene feliz, la gente que va también lo nota. Estoy volviendo a una comedia más parecida a la que hice en mi primer Festival de Viña (...) Profesionalmente, todo anda en orden", concluyó Freire.

