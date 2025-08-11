Directamente desde Osorno: Conoce el emprendimiento de Álvaro Gómez junto a su pareja Javiera Ferrada

11 ag. 2025 - 18:32 hrs.

Son varios los famosos que, además de su trabajo en medios de comunicación y redes sociales, han aprovechado de abrir emprendimientos. Entre ellos, está el actor Álvaro Gómez, quien abrió su propio negocio ligado al café en compañía de su pareja, Javiera Ferrada.

Ella, quien es enfermera de profesión y él, que además de ser actor, es político, abrieron Café Viento Sur, empresa con la que venden café tostado y toda lo necesario para una taza de café de primer nivel.

El emprendimiento de Álvaro y su novia 14 años menor

El pasado 11 de junio, ambos hicieron la presentación de su negocio mediante redes sociales, con imágenes en la que se ve la máquina con la que hacen el tueste y la molienda de cada uno de los granos de café, los cuales le llegan en sacos desde Brasil.

"Somos Café Viento Sur, una empresa familiar nacida en Osorno, al sur de Chile, con el propósito de compartir nuestra pasión por el café de especialidad. Mi nombre es Javiera Ferrada (...) Hace dos años comencé este viaje en el mundo del tueste, decidida a aprender, experimentar y desarrollar cafés que reflejen la identidad del sur, con respeto por el origen y una profunda dedicación en cada detalle. Hoy soy la encargada del tueste y el marketing de nuestra marca", se puede leer al comienzo del posteo.

En cuando a Álvaro Gómez, ella lo presentó señalando, "me acompaña Álvaro Gómez, actor de profesión, político, y también mi compañero de vida. Él está a cargo del área comercial de Café Viento Sur, llevando nuestra propuesta a nuevos espacios, alianzas y comunidades que valoran el trabajo artesanal".

Álvaro Gómez

"Juntos formamos un equipo apasionado y comprometido. Tostamos nuestros cafés en pequeños lotes, cuidando cada perfil para resaltar los aromas y sabores únicos de cada origen. Creemos en el poder de los productos hechos con cariño, en los encuentros que se generan en torno a una taza, y en las historias que nacen al compartir lo que amamos", indicó.

Cabe precisar que la venta del café se realiza a través del sitio web cafevientosur.cl, en el que se pueden comprar bolsas de café que se envían a todo Chile. El precio de las bolsas de 1 kilo oscila entre los $31.990 a los $33.990, dependiendo del origen de los granos de café.

