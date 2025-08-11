Manuel Neira celebró el cumpleaños de su hijo Mateo junto a toda la familia: Pamela Díaz le dio like a video

11 ag. 2025 - 09:52 hrs.

Este domingo 10 de agosto, coincidentemente con el "Día del Niño", el hijo de Manuel Neira y Pamela Díaz, Mateo, cumplió nada más ni nada menos que 18 años, la mayoría de edad, y el joven fue celebrado en un restaurante en compañía de su familia.

Fue Manuel quien subió un video a sus redes sociales, en el que se aprecia a Mateo soplando la vela de un trozo de un pastel, acompañado a su lado de su hermana mayor, Trinidad, quien también es hija del exfutbolista de Colo-Colo.

El cumpleaños de Mateo

En el clip se escucha a todos los presentes en la mesa cantándole el "Feliz cumpleaños" a Mateo, pidiéndole incluso que antes de soplar las velas, diga "los tres deseos", una cábala típica al momento del festejo.

Luego que soplara la vela, Manuel se acercó a su hijo diciéndole "felices 18 años", dándole además un tierno beso en la mejilla, el cual fue respondido por Mateo.

Trini, Mateo y Manuel

"Mi cachorro ya cumplió 18 años. Como pasa el tiempo. Hijo mío, te deseo mucha felicidad en mi vida. Sigue siendo la persona maravillosa que eres. Feliz cumpleaños, mi osito Mateo. Te amo con todo mi corazón", escribió al pie del video.

El video en menos de 24 horas obtuvo más de 4 mil me gusta, entre ellos uno de Pamela Díaz, y cientos de comentarios de felicitaciones al joven, quien entra de forma oficial al mundo de la adultez.

