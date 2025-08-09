El generoso gesto de Mateo Neira que sorprendió a su madre Pamela Díaz: "Estoy feliz"

09 ag. 2025 - 11:15 hrs.

Un generoso gesto fue el que tuvo Mateo Neira, el único hijo hombre de Pamela Díaz, con su madre, el cual fue destacado por la influencer y empresaria en sus propias redes sociales, con un tono de asombro y agradecimiento en su voz.

Recordemos que Pamela es madre de tres hijos. Los dos primeros, Trinidad y Mateo, son fruto de su terminado matrimonio con el exfutbolista Manuel Neira. Pascuala, su hija menor, nació de su unión con su último esposo, el empresario Fernando Téllez.

El gesto de Mateo Neira

Resulta que la familia fue a comer a un restaurante ubicado en la comuna de Colina, al norte de la región Metropolitana. Cuando llegó la mesera con la cuenta, quien decidió pagar fue el mismísimo Mateo, dejando impactada a Pamela.

"Va a pagar la cuenta por primera vez. ¿Puedes creerlo, amiga?", le dice Pamela a la mesera en el video, quien al ver que su hijo puso la tarjeta por encima de la máquina de cobro le consultó a Mateo, "¿tú me estás leseando?", ya que no creía que su hijo tenía dinero en su tarjeta.

"¿Esta hue... es verdad o me estás leseando? ¿Hijo, me estás leseando o qué? No, me robaste, me robaste", expresó Pamela al ver que, efectivamente, el cobro sí se le hizo a la cuenta bancaria que su hijo posee.

"Estoy feliz", expresó Díaz, mostrando el voucher del cobro de la cuenta, cuya suma ascendía, por concepto de consumo, a $45.400. El joven decidió sumarle el 10% de propina, terminando así el cobro en $49.940.

