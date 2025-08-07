Pamela Díaz y su equipo viven divertido chascarro previo a importante entrevista: "Esto es lo que está pasando"

07 ag. 2025 - 11:42 hrs.

Un divertido chascarro fue el que vivió Pamela Díaz durante la mañana de este miércoles 6 de agosto, justo antes de una entrevista que estaba comprometida a realizar para su canal de YouTube, para su programa "Sin Editar", en el que conversa con famosos y figuras del espectáculo tanto nacional como internacional.

Durante la tarde, Pamela subió una historia a su cuenta de Instagram en el que aparece todo su equipo, liderado por su manager, Verónica "Verito" Silva, en el estacionamiento subterráneo de un hotel.

El chascarro de Pamela

En el video, Díaz, mirando directamente a la cámara parte diciendo, "nos equivocamos, querida people, estamos desde las 7 de la mañana acá para hacer una entrevista en otro hotel que no corresponde", dándole luego el pase a Verónica para que hablara.

"No, yo puedo decir me equivoqué, hay gente en este grupo que jamás va a reconocer que se equivoca", expresó Silva, quien apareció frente al teléfono completamente maquillada, luciendo una chaqueta de cuero forrada con chiporro en su interior.

Luego, Pamela le preguntó a Derek y Danilo, integrantes de su equipo, qué pasaría si ellos se hubiesen equivocado en dar las indicaciones del hotel. Ambos coincidieron, a modo de broma, que si eso hubiese pasado, habrían sido despedidos.

"Para que vean, esto es es lo que está pasando", dijo Pamela, quien interpeló a los dos jóvenes antes mencionados a que criticaran a "Verito" por su error, sin embargo, ellos no emitieron ni una palabra. "Le tienen miedo, le tienen miedo", cerró Pamela.

