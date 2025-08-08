Pamela Díaz le envió ácido recado a Pancha Merino tras su separación con Andrea Marocchino

08 ag. 2025 - 17:03 hrs.

Una de las rupturas amorosas más sorpresivas del mundo del espectáculo en lo que va de 2025 es la de Pancha Merino y Andrea Marocchino. La pareja se había comprometido en mayo pasado, sin embargo, esta semana la actriz confirmó la separación.

La noticia fue comentada en diversos programas de espectáculos, entre ellos "Hay Que Decirlo!", donde Pamela Díaz se desempeña como panelista. La "Fiera", quien no tiene una buena relación con Merino, aprovechó la instancia para enviarle un recado.

El recado de Pamela Díaz

"Vamos a hablar de un quiebre que nos sorprendió. Pensamos que se iban a casar, que estaba feliz, que estaba todo maravilloso", señaló Pamela. Para luego dirigirse directamente a Francisca: "Al regreso tenemos todo el informe. Pancha, prende la tele, como te gusta que hablen de ti…".

Mateucci, quien declaró ser cercano al empresario italiano, entregó un llamativo antecedente sobre la ruptura. "Me da lástima por él, la verdad. Yo hablaba mucho con él y, desde que está con ella, como que se alejó de los amigos y su círculo cercano. La Pancha lo alejó un poco y él quedó ahí", afirmó.

Pancha Merino y Andrea Marocchino/Instagram

Asimismo, Francisco Helzinski, conocido como experto en reality, explicó que "esto empieza producto de unas declaraciones que da ella en su programa, hablando de un conflicto con él porque la habría dejado plantada por irse de carrete con unos amigos. Pero es un programa previamente grabado".

Eso sí, aclaró que ese episodio no estuvo directamente vinculado con la separación, la cual se habría producido algunas semanas antes. "Él no está viviendo en el departamento que tenían en conjunto y todo indica que a ella le molestan las 'malas amistades' que, según Pancha, sacaban lo peor de él", aseguró.

Finalmente, Gissella Gallardo contó que Pancha "estaba muy feliz y enamorada, pero no llegó a consumarse el matrimonio. Era el hombre de su vida. Con él compartí en un local nocturno, con un grupo de amigos, y se portó súper bien. No había ningún problema".

Todo sobre Famosos chilenos