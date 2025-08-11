Pancha Merino habla por primera vez de su separación con Andrea Marocchino y explica razones de quiebre

11 ag. 2025 - 11:37 hrs.

La actriz y panelista de televisión, Francisca "Pancha" Merino, habló acerca de su separación con Andrea Marocchino, hecho que fue dado a conocer en un programa de farándula, puesto que ambas partes no se habían referido al tema cuando este sucedió, hace aproximadamente un mes.

Al ver que la noticia explotó, y que se encuentra como panelista en un espacio farandulero, Pancha no tuvo más opción que referirse a su separación, aunque lo hizo de manera escueta, entregando detalles superficiales del quiebre entre ambos.

La explicación de Pancha Merino

En un programa de CHV, Pancha se decidió a hablar, precisamente antes de una nota periodística en la que se comunicaba sobre un quiebre en el mundo de la farándula, y el nacimiento de una nueva relación amorosa.

Pancha, al ser interpelada por el animador del espacio, le respondió, "Julito, en pauta dijimos que íbamos a hablar muy poco. Yo estoy bien, confío en Dios, creo que los cambios son fuertes, son dolorosos, pero los cambios siempre son para mejor".

"Yo me tengo que sostener porque tengo tres niños que me necesitan y yo también a ellos. Tengo cuatro mascotas que también las amo, tengo una familia y esa es mi familia y los cambios son siempre para mejor", sumó.

Francisca Merino y Andrea Marocchino

Al ser consultada sobre si este cambio llegó de forma abrupta o lo buscó, Merino contestó "entramos en sincronías diferentes. Nos legó un cambio y listo y yo lo acepto y quiero fluir… No voy a seguir con el tema Julito. No es primera vez que me pasa, ¿cuántas veces me ha pasado? Me ha pasado varias veces, con hartas parejas, incluyendo con el padre de mis hijos".

"Los cambios son dolorosos al principio y estoy viviendo mi duelo, pero voy a salir adelante, te lo doy por seguro que lo haré y es por mejor", finalizó diciendo.

