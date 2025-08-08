"Tiene mucha pena": Pancha Merino estaría con ayuda de un coach para sobrellevar el quiebre con Andrea Marocchino

08 ag. 2025 - 10:52 hrs.

La gran noticia que ha marcado esta semana en el mundo de la prensa rosa chilensis es el inesperado quiebre entre Francisca "Pancha" Merino y su prometido, Andrea Marocchino, con quien tuvo una relación cercana a los 7 años que incluyó vivir juntos y planes de matrimonio.

Quien dio la "bomba" noticiosa fue el periodista Sergio Rojas quien, junto a Daniella Campos, averiguaron varios detalles desconocidos de lo que fue este quiebre, el cual habría ocurrido hace algunas semanas.

Pancha estaría con ayuda de un coach

Según Daniella, ambos no la estarían pasando muy bien con este rompimiento. "(Los dos están) pésimo según lo que sabemos, ya que este sería un quiebre definitivo", indicó la ex Miss Mundo Chile en una reciente conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

El mismo medio, que también tuvo acceso a relatos de cercanos a la relación, reveló que el estilo de vida de ambos fue desgastando el romance, al punto que tuvieron que tomar la decisión de tomar caminos separados.

Pancha Merino

"Ella se dio cuenta de que eran muy diferentes: distintos horarios y formas de vivir la vida. Él es más nocturno, de dormir hasta tarde, y a Pancha le gusta levantarse temprano, salir, estar conectada con la naturaleza", se puede leer en la edición de este viernes LUN.

Asimismo, el diario aseguró que Pancha se encuentra "con un coach para sobrellevar el momento, tiene mucha pena y no ha hablado con él. Incluso, no descarta que los dos vayan al coach para terminar bien, pues aún existe cariño".

