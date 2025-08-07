A dos meses de anunciar su compromiso: Pancha Merino confirma su separación con Andrea Marocchino

07 ag. 2025 - 10:03 hrs.

En mayo pasado, Pancha Merino anunciaba con entusiasmo su compromiso con Andrea Maroccino, su pareja durante más de siete años. Sin embargo, a poco más de dos meses de aquel momento, algo cambió entre ellos y, en las últimas horas, la actriz confirmó que están separados.

El quiebre fue dado a conocer en el programa Que Te Lo Digo, y posteriormente el sitio Glamorama se contactó con Merino para obtener más detalles. Merino reconoció que los rumores eran ciertos, aunque señaló que, por el momento, prefiere no referirse al tema.

Pancha Merino confirma su separación con Andrea Marocchino

Francisca conoció a Andrea, hijo del empresario italiano Luciano Marocchino, durante el verano de 2019 en un evento de la Fórmula E. Ese día, él le pidió prestado un gorro, pero no se lo devolvió, aprovechando así la oportunidad para volver a contactarla.

Así comenzó el romance. Años más tarde, la pareja se preparaba para dar el gran paso y sellar su amor con una íntima boda en Italia. Con el paso del tiempo fueron postergando la fecha, argumentando que la guerra en Ucrania había afectado sus planes.

Pancha Merino y Andrea Marocchino/Instagram

Todo indicaba que la ceremonia finalmente se llevaría a cabo, especialmente después de que Pancha revelara en el programa "Tal Cual" que Andrea le había entregado un anillo de compromiso. "Yo me proyecto toda la vida", afirmó en ese momento.

Lamentablemente, el matrimonio nunca llegó a concretarse. Por ahora se desconocen las razones detrás de la ruptura. Lo único que ha señalado Francisca es que "está mejor", dando a entender que los días posteriores a la separación no fueron fáciles.

