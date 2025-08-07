Tras 17 años de relación: Fabricio Vasconcelos y Mariela Román habrían terminado su matrimonio por infidelidad

07 ag. 2025 - 00:10 hrs.

El supuesto amorío entre Fabricio Vasconcelos y la modelo Agustina Cabaña le habría costado al ex Porto Seguro su matrimonio con Mariela Román. Así lo confirmó el panelista de "Zona de Estrellas", Manu González, tras varios meses de rumores alrededor de la pareja.

"No sé a día de hoy, porque eso lo sabrán solo ellos, pero el círculo dice que la presencia de esa infidelidad era demasiado potente para que en un momento dado pudieran proseguir", señaló el comentarista de espectáculos.

La supuesta infidelidad de Fabricio

Cabe recordar que en abril pasado la modelo Agustina Cabaña, previamente conocida por su affaire con el senador Felipe Kast, declaró públicamente haber sostenido un romance con Vasconcelos luego de que él le asegurara que estaba soltero.

Entonces, la esposa del ex Porto Seguro respondió a través de redes sociales confirmando que su matrimonio permanecía en pie. "Les mentiría si no les dijera que se ha movido la cosa por aquí, sí, se ha movido, se ha movido, pero por suerte los cimientos están firmes (...) Estamos bien, Fabricio, resolviendo las cosas por el lado que corresponde", escribió Mariela.

Sin embargo, casi cuatro meses más tarde, la situación de la pareja habría sufrido un dramático vuelco. "Fabricio dejará el domicilio, o habría dejado el domicilio que compartían, y se habría ido a vivir a casa de un amigo a la zona de Chicureo", relató Manu González.

Cabe recordar que Vasconcelos y Román llevaban casi dos décadas de relación y tienen dos hijas en común, Josefina de 14 años y Dominga de 8 años.

Todo sobre Famosos chilenos