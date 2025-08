"No tengo ningún tipo de intervención en mi cara": Cata Palacios aborda rumores de cirugías estéticas en su rostro

06 ag. 2025 - 18:40 hrs.

La exaspirante a Miss Universo Chile 2025 Catalina Palacios abordó los rumores que indican que se ha realizado intervenciones en su rostro, sobre todo en la zona de la boca. Un tema que lleva varios años en la palestra, puesto que muchos de sus seguidores estiman que la exparticipante de "Mekano" se colocó relleno en los labios.

En un programa virtual llamado "Quién es uno", Catalina partió diciendo: "Yo no tengo ningún tipo de intervención en mi cara", y agregó que no se puede hacer cargo de los rumores de redes sociales.

"No tengo ningún tipo de intervención"

"Es imposible que yo a los 45 años tenga la misma cara de los 22. Hay personas que creen que son filtros, por ejemplo. La mayoría dice que no, que soy distinta; y los que dicen que estoy igual, creen que son filtros", añadió.

Continuando con sus argumentos, Catalina insistió en que no tiene ninguna cirugía en su rostro, aunque sí reconoció que se ha colocado ácido hialurónico en ocasiones anteriores.

Catalina Palacios

"Yo no tengo ningún tipo de intervención en mi cara. Qué bueno que ahora vine sin nada de maquillaje. Yo sí, desde hace un par de años, estoy usando ácido hialurónico en el labio superior, pero es todo lo que me he hecho en la vida. Nada más. Era más y ahora se está yendo", indicó.

"En un certamen de belleza, por lo general, la mayoría de las chicas a nivel mundial intervienen su rostro, pero las personas no tienen una imagen previa de ellas. Entonces claramente si yo me puse labio iba a ser muy castigada, porque conocen mi boca de antes", finalizó.

