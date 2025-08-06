Mega lanza promoción de su nuevo reality "El internado: hasta el más duro aprende"

06 ag. 2025 - 20:50 hrs.

"EL INTERNADO, hasta el más duro aprende". Bajo este slogan Megamedia lanzó hoy la promoción de su nuevo formato original de reality de encierro y cocina extrema nunca antes visto.

18 famosos de Chile y el Mundo, pero con nulo o cuestionable conocimiento en la cocina, convivirán en un encierro 24/7, cuya permanencia se definirá a partir de espectaculares y extremas competencias físicas y culinarias.

Alto en Humor, Alto en Conflictos y Alto en Competencias, "EL INTERNADO" tendrá a Tonka Tomicic en la animación y al reconocido chef francés Yann Yvin quien, como director de esta academia de cocina, les exigirá a los famosos el máximo esfuerzo para no ser eliminados.

Mega

Además, "EL INTERNADO" contará con la participación especial de Tita Ureta y Joaquín Méndez en las diversas actividades del reality y a Francisca García Huidobro en las sesiones de cara a cara.

Mega

"El Internado" es un formato creado por el equipo de Global Content, la filial internacional de Megamedia, especializado en la producción y creación de realities de convivencia por más de 20 años.

Este estreno también coincidirá con la puesta en marcha del primer Hub de producción internacional de entretenimiento de Megamedia ubicado en las afueras de Lima, Perú.