La historia de Pancha Merino que alertaba problemas con Andrea Marocchhino previo a su separación: "Al final me enojé"

09 ag. 2025 - 10:15 hrs.

La gran noticia de la primera semana de agosto de 2025, en el mundo de la farándula chilena, fue la separación de Francisca "Pancha" Merino con Andrea Marocchino, su novio italiano con quien alcanzó a estar cerca de 7 años y hubo planes de matrimonio.

De hecho, tenían pactado casarse en primera instancia a mediados del 2022 en una boda de ensueño en Italia. Sin embargo, la guerra entre Rusia y Ucrania, comenzada en febrero de dicho año, aguó los planes, puesto que encareció todo en al menos un 50%, explicó ella en ese entonces.

El matrimonio se pospuso de forma indefinida, aunque se volvió a hablar de este en mayo del 2025, instancia en la que se conoció que él le dio un anillo de compromiso a Francisca, el cual no cumplió del todo las expectativas de ella.

"Yo le dije 'me encanta amor, pero me gustaría uno más grandecito'". Sus palabras no fueron del agrado de Andrea, quien le habría respondido: "tú nunca estás contenta con nada". Tal vez esto fue un augurio de que a la relación solo le quedaban algunas semanas de existencia.

¿Qué pasó recientemente entre Pancha y Andrea?

En la edición del pasado miércoles 6 de agosto del programa "Tal Cual", que fue grabada hace al menos una semana, Pancha Merino reveló una incómoda situación que vivió con Andrea, acusándolo de haberla dejado plantada un día viernes en la noche, pese a que ambos tenían planes de salir.

"Yo lo pasé pésimo el viernes porque este italiano (Andrea) se me desapareció. Llegó como a la 1 y tanto. Me dejó plantada, y yo arregladita y todo. Al final me enojé, lo llamé 20 veces, lo reté. Al final, me acosté", expresó Pancha.

Sobre lo que hizo Andrea esa noche, Merino explicó que su entonces pareja "se fue de carrete y según él, que estaba muy mal Mauricio (amigo), que tenía un problema tremendo".

Al otro día, Pancha reveló qué fue lo que hizo. "No le dije nada en el momento, estaba durmiendo. En la mañana salí a caminar con mis perros, volví y le dije, 'qué pasó', no, olvídate, a mí me da lata pelear, así que chao, le creí que es verdad (lo que me contó), total, a los mentirosos se sabe".

