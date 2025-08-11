La respuesta de exesposa de Kaminski tras entrevista del locutor con "Only Fama": "Faltó a la verdad"

11 ag. 2025 - 09:12 hrs.

Francisco Kaminski decidió romper el silencio en el más reciente episodio de "Only Fama". El viernes pasado, comunicador abordó las distintas polémicas en las que se ha visto envuelto, entre ellas, las millonarias deudas que mantiene con Edith Poblete y Carla Jara, su primera y segunda esposa, respectivamente.

Tras la emisión de la entrevista, Poblete fue consultada por Primer Plano acerca de las declaraciones de su exesposo, quien negó las acusaciones que ella había hecho en su contra cuando fue invitada anteriormente al mismo espacio de espectáculos de Mega.

Exesposa de Kaminski reaccionó a la entrevista del comunicador con "Only Fama"

Recordemos que la empresaria afirmó que el locutor radial dejó pendiente una deuda de $380 millones de pesos, correspondiente a la hipoteca de un departamento que ambos adquirieron durante su matrimonio, operación que, según ella, él realizó a sus espaldas.

Al respecto, ella reafirmó su versión: "Los papeles ya están entregados para el juicio, yo nunca he dejado de pagar ningún dividendo. El único tema acá fue que nos separamos y él dejó endeudado el departamento y me lo vinieron a embargar".

En ese contexto, fue consultada por las declaraciones de Kaminski, quien negó haberle cobrado cerca de $10 millones por el divorcio y aseguró que se trató de un acuerdo mutuo. "Él sí cobró. Acomodó la respuesta, faltó a la verdad", respondió tajante.

Además, Edith reaccionó a las disculpas que su exmarido le ofreció en televisión. "Esperemos que sea sincero, él dijo que yo me había emocionado mucho cuando él me llamó y la verdad es que yo le tenía mucho cariño, pero… fue mi marido", señaló.

Posteriormente, la panelista Cecilia Gutiérrez quiso saber si era cierto que el departamento nuevamente está bajo orden de embargo y otras restricciones, situación que la obligaría a pagar $6 millones en honorarios de abogados.

"Es verdad, esto no termina nunca, es como una pesadilla", reveló Edith. Finalmente, manifestó que entrevista de Kaminski "me desilusionó, porque faltó a la verdad, eso fue".

