¡Ya está caminando! Steffi Méndez sube tierno video mostrando cuánto ha crecido su hijo Gio

La influencer Steffi Méndez subió un hermoso video a sus redes sociales en el que se puede ver claramente cuánto ha crecido su hijo, Gio, a quien tuvo junto a su expareja, el músico sueco Dante Lindhe, de quien hoy se encuentra separada.

A sus historias de Instagram, Steffi subió un tierno video en el que se aprecia que Gio ya no es el bebé del cual mostró fotos y videos en las que siempre estaba en brazos. Esto porque el pequeño ya está caminando e incluso, el niño llega a correr hasta donde ella.

El mensaje de Steffi a su hijo

Vestido con un buzo gris de dospiezas, y con un chupete en su boca, el pequeño se dirige directamente a Steffi, quien se encuentra recostada y al ver llegar al niño hasta donde ella, le da un caricias y mimos en su cabeza.

Sobre el video, Steffi escribió una sentida reflexión que suelen realizar los padres, sobre todo de bebés, que quedan impresionados al ver cuan rápido han crecido en poco tiempo.

"Te amo hijo, nunca quiero olvidarme lo pequeño que fuiste alguna vez. Mi vida hermosa, estás creciendo tan rápido, amorcito mío", redactó encima, adjuntando además la canción "Quisiera volver atrás", que retrata lo que está sintiendo en este momento.

Cabe destacar que Steffi Méndez se encuentra en medio de un juicio con su expareja, a raíz de la tuición de Gio, quien vive la mitad del tiempo con cada uno de sus padres.

