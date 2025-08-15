"Luchando para salir adelante": Steffi Méndez revela compleja situación que atraviesa su padre DJ Méndez

15 ag. 2025 - 18:15 hrs.

Una compleja situación es la que estaría viviendo el cantante DJ Méndez. Así lo reveló su hija, Steffi, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ella misma hizo en su cuenta de Instagram, en la que se dio el tiempo de contestar diversas consultas de sus seguidores.

Una de las interrogantes que recibió fue sobre lo que piensa ella acerca de la campaña que se ha activado en redes sociales durante los últimos meses, en el que exigen el regreso a los escenarios de su padre, DJ Méndez.

Y es que es imposible desconocer que el cantante marcó a toda una generación en la década del 2000, con grandes canciones como "Chiki Chiki", "Estocolmo", "Lady" y "Ya'po", entre otras.

"Está luchando por salir adelante"

Steffi, al responder, reconoció su emoción al ver estos videos, pero también dio a conocer una compleja situación que estaría atravesando su padre.

"Ay, no saben cuánto me emociona ver todos esos tiktoks, él está viviendo un período que no sabría cómo describirlo, pero él está luchando para salir adelante", respondió, sin especificar con qué lidia su progenitor, aunque sí dio a entender que no está con acceso a redes sociales.

"Creo que a él le alegraría mil veces más ver cómo quieren revivir/descongelar a DJ Méndez jaja, y está de más decir cuánto lo extraño y me duele tenerlo lejos, especialmente en estos momentos", finalizó.

Historia de Steffi Méndez

