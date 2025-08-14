Steffi Méndez revela cómo está hoy en medio de caótica separación: "Impresionada con las faltas de respeto"

14 ag. 2025 - 16:26 hrs.

La influencer Steffi Méndez abrió en su cuenta de Instagram la conocida dinámica de "preguntas y respuestas", en la que permite que sus seguidores le dejen todo tipo de consultas, aunque claro, ella escoge cuáles quiere —y no—, contestar.

Como era de esperarse, varias preguntas estuvieron dirigidas a la situación personal que se encuentra viviendo. Recordemos que está enfrentando una mediática separación con el padre de su hijo, el músico Dante Lindhe, en la que incluso se ha visto involucrada la justicia europea.

El presente de Steffi Méndez

Uno de los seguidores de Steffi le consultó a la influencer, "¿cómo te has sentido últimamente?", a lo que ella contestó con toda sinceridad sobre su actualidad, reconociendo que hay una tristeza que la embarga.

"Con mucha pena, con rabia y hasta un poco impresionada con las faltas de respeto a estas alturas. Me siento literal como una montaña rusa cuando hablamos de lo emocional y lucho todos los días con mis pensamientos", acotó.

Luego, otra pregunta fue en la misma línea, aunque el internauta le expresó, "creo que hoy día lo más importante es saber cómo estás, pero tú, Steffi, no la mamá".

Al respecto, Steffi tuvo una respuesta dispar. "Mucho tiempo pedía a gritos que me dejaran de ver como la mamá de, es como que yo moría en esa sala de parto. Vivo y respiro por mi hijo, que es lo único que me importa. Yo de a poco me iré parando solita, solo necesito tiempo", enfatizó.

