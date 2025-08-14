Steffi Méndez habla de campañas que piden que DJ Méndez vuelva a la música: "Está luchando por salir adelante"

14 ag. 2025 - 17:38 hrs.

A través de redes sociales, de forma transversal se ha hecho una suerte de "revisionismo" de la carrera de DJ Méndez y el gran impacto que tuvo en la escena de la música urbana a fines de los '90 y comienzos de los 2000, cuando su música sonaba en todas las radios nacionales.

Muchos ansían que DJ Méndez regrese a los escenarios, e incluso han iniciado una campaña para que vuelva a presentarse con sus exitosas canciones, como "Chiki Chiki", "Estocolmo", "Lady", "Tequila", entre otras.

Steffi Méndez agradece apoyo a su padre

¿Y qué opinan sus hijos sobre esta suerte de homenaje que las redes sociales le están haciendo a su padre? Steffi Méndez alzó la voz mediante sus historias de Instagram.

"¿Qué piensas de que la gente (me incluyo) pida a tu papá de vuelta?", le preguntaron a Steffi, quien no pudo ocultar la gran felicidad que siente al respecto, escribiendo un emotivo texto sobre una imagen en la que aparece DJ Méndez con el hijo de la influencer.

"Ay, no saben cuánto me emociona ver todos esos tiktoks, él está viviendo un período que no sabría cómo describirlo, pero él está luchando para salir adelante", respondió, sin especificar con qué lidia su progenitor, aunque sí dio a entender que no está con acceso a redes sociales.

"Creo que a él le alegraría mil veces más ver cómo quieren revivir/descongelar a DJ Méndez jaja, y está de más decir cuánto lo extraño y me duele tenerlo lejos, especialmente en estos momentos", finalizó.

