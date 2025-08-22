Melina Noto impacta al mostrar cómo amaneció su casa en el Cajón del Maipo tras intensa nevazón: "Nos transportamos a Narnia"

22 ag. 2025 - 09:56 hrs.

Las lluvias en la Región Metropolitana también trajeron consigo nieve en sectores cordilleranos, como San José de Maipo. Allí reside el reconocido aventurero Pangal Andrade, quien desde hace algunos meses comparte su hogar con su pareja, Melina Noto.

Melina atraviesa la recta final de su embarazo, una etapa en la que ciertas actividades comienzan a volverse más desafiantes. En las próximas semanas, la presentadora de televisión argentina dará la bienvenida a su hija, Alanna Andrade.

Melina Noto la impresionante vista desde su casa del Cajón del Maipo cubierto de nieve

La noche de este miércoles, los futuros padres compartieron en Instagram su travesía de regreso a casa, ubicada en el sector de San Alfonso. Durante el trayecto fueron sorprendidos por una intensa nevazón. "Cómo está nevando en el Cajón y estamos aquí, un poquito más allá en las Vizcachas. Se pasó", comentó Pangal.

Si bien en un principio se escuchaban emocionados, posteriormente Pangal adoptó un tono de preocupación. "No vemos absolutamente nada, vamos a 20 por hora (…) Veo peligroso subir esto ahora al Cajón, solo queremos a la casa, está cuático", señaló.

Afortunadamente, la pareja consiguió llegar al inmueble sin inconvenientes y Pangal aprovechó de actualizar la situación en la red social. "Vamos cruzando el puente, llegamos bien para los que nos preguntaban, manejamos a 10 por hora, pero llegamos. Ahora a subir caminando a la casa. ¡Gorda, cuidado! La embarró, hace años que no veía nevar así", relató.

La recompensa, que disfrutaron en mañana de este viernes, fue una postal impresionante: el Cajón del Maipo cubierto por un manto blanco. "Miren, esto es el Cajón del Maipo. Increíble", manifestó Melina mientras observaba desde su ventana el bello paisaje.

En otro post, se puede ver el momento en que el exchico reality va a despertar a Melina y juntos salen a disfrutar la nieve. "Hoy mi amorcito me despertó para transportarnos a Narnia en El Cajón del Maipo. Qué hermoso ver algo así", escribió la influencer.

