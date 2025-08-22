22 ag. 2025 - 12:42 hrs.

Pese al éxito del pódcast "¿Cómo están los weones?", Rosario Bravo tomó la decisión de dar un paso al costado y poner fin al proyecto debido a que los desencuentros con su compañero, Daniel Fuenzalida, le pasaron la cuenta. Sin embargo, ese no fue el término de su incursión en este tipo de formatos.

Poco después, la enfermera de profesión estrenó un nuevo programa llamado "Sercanos", esta vez acompañada de su esposo, el doctor Carlos Caorsi. Su relación ha generado comentarios por la notable diferencia de edad entre ambos, ya que él le lleva 28 años a Rosario.

Rosario Bravo echó por tierra prejuicio sobre su matrimonio con doctor 28 años mayor

No solo eso. Rosario también ha tenido que enfrentar acusaciones de que se emparejó con el médico por interés económico. En diálogo con el pódcast "Finanzas al Desnudo", desmintió este prejuicio y, además, reveló que la realidad es muy distinta a lo que muchos creen.

"Mucho antes de yo hacer videos y ganar más que una enfermera corriente, yo me casó con un tipo que estaba quebrado. Cuánta gente ha dicho 'se casó por interés, amor a primera visa' y todo eso. Yo me casé con un gallo que nos llegaban las cartas de embargo. Hice pésimo negocio", aclaró.

Rosario Bravo y Carlos Coarsi

En este sentido, señaló que "Yo le dije a Carlos, 'hiciste el mejor negocio del mundo', porque él no sabía que yo era un diamante en bruto (…) me casé con un gallo de 58 años que los videos sirvieron para pagarle la deuda".

Rosario también recordó que la situación financiera de Carlos al momento de iniciar su romance —período en que ella trabajaba como su asistente en un hospital— no era la mejor: "Me invitaba a tomar café y ponía la tarjeta y se la rechazaba. Yo tenía que pagar el café. Hubo meses en que no había para pagarme el sueldo".

Según explicó, la crisis económica que atravesó el profesional se debió a la desorganización de sus ingresos, a un alto endeudamiento con diversas instituciones bancarias y al fracaso de varios emprendimientos, entre ellos un gimnasio.

A pesar de todo, Rosario manifestó sentirse orgullosa de su esposo. "Admiro a Carlos, no tenía para pagar la luz, pero tenía para la fundación. Después se arreglaron las finanzas familiares, yo soy muy ordenada", aseveró.

