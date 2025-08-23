Así luce actualmente el cantante y tarotista Sebastián Longhi: A 22 años de "Protagonistas de la música"

23 ag. 2025 - 13:15 hrs.

Hace más 20 años los realities show debutaron en la televisión chilena. Uno de los primeros programas de este tipo fue "Protagonistas de la música" (2003), en el cual los concursantes competían por convertirse en una nueva estrella musical de la escena nacional.

Uno de los participantes que más destacó fue Sebastián Longhi, quien se quedó con el segundo lugar dentro del espacio, teniendo apenas 18 años. Quien logró superarlo fue la cantante Ximena Abarca, quien ha seguido ligada al mundo de la música, aunque con relativo éxito.

Sobre las motivaciones que tuvo para participar en el reality, dijo en 2022 a Mega que "me inscribí de patudo porque no sabía cantar, solo era un joven tratando de huir del colegio y, por muy extraño que parezca, resulté ser finalista".

La carrera de Sebastián Longhi

"Protagonistas de la música" no fue el único reality en el que estuvo. En 2009 ingresó a "Pelotón", encierro que no ganó y que simulaba tener a los participantes en un regimiento militar.

Sebastián también es un reconocido imitador del cantante Miguel Bosé, a quien personificó en "Mi nombre es VIP" en 2012, donde se convirtió en ganador. Dos años más tarde volvió al mismo programa para imitar al español.

El año 2021 fue parte del programa "The Covers" de Mega; mientras que en 2022 apareció en "El Retador", donde también personificó al intérprete de "El hijo del capitán trueno".

¿En qué está hoy Sebastián Longhi?

Actualmente, el actor de profesión tiene más de 40 años de edad y se desempeña como tarotista, lo que aprendió durante la pandemia, para "monetizar". A tal punto llegó su fascinación por el mundo esotérico, que en estos días se encuentra realizando sesiones de espiritismo junto a Álvaro Santi y Camila Mery, con el nombre "Bajo la higuera".

En paralelo, ha seguido ligado a las imitaciones de Miguel Bosé. El pasado sábado 16 de agosto presentó su nuevo show "Esto es Miguel Bosé", con el que ya tiene algunos conciertos agendados para los próximos días.

Así luce hoy Sebastián Longhi

