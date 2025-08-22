Participó en "Protagonistas de la Fama": Así luce hoy la recordada Elizabeth Hernández

22 ag. 2025 - 08:10 hrs.

En el verano de 2003, Elizabeth Hernández hizo su primera aparición en televisión al integrarse al exitoso reality show “Protagonistas de la Fama” de Canal 13, reconocido como el primer programa de este tipo en Chile.

Allí compartió encierro y pantalla con figuras que hasta la actualidad serían muy conocidas, como Janis Pope, Álvaro Ballero y Óscar Garcés, entre otros, que siguen estando vigentes en la pantalla o en la memoria de los televidentes.

El programa, que marcó un antes y un después en la televisión nacional, catapultó a Elizabeth a la fama, dándole una gran visibilidad y abriéndole las puertas del mundo del espectáculo. Sin embargo, y a diferencia de otros participantes que continuaron ligados a la pantalla chica, ella decidió tomar un rumbo totalmente distinto.

La vida de Elizabeth tras "Protagonistas de la Fama"

Después del boom mediático, Elizabeth Hernández optó por alejarse de la televisión y enfocarse en su vida personal y profesional lejos de los sets de grabación. En 2013, tras casi cinco años de relación, contrajo matrimonio con el actor Mauricio Inzunza, con quien comparte no solo la vida en pareja, sino también un proyecto artístico.

Elizabeth y Mauricio

Ambos fundaron "La Claqueta Teatro", una compañía que les ha permitido desarrollar producciones escénicas en las que ambos participan junto a otras figuras.

De forma paralela, la exchica reality incursionó en el ámbito del emprendimiento con un negocio de accesorios holísticos llamado "Gemoaroma", en el cual vende "pirámides de protección", pulseras de amuletos, aros, entre otros, pensados para clientes que creen en las energías negativas y quieran cuidarse de aquellas.

Así luce hoy Elizabeth Hernández

Elizabeth Hernández

Elizabeth Hernández

Elizabeth Hernández

Todo sobre Famosos chilenos