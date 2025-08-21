La radical decisión de Soulfía: Cantante asegura que no tendrá más pololos hasta que cumpla 30 años

21 ag. 2025 - 17:11 hrs.

Sofía Walker, más conocida como Soulfía, una de las exponentes femeninas más destacadas del género urbano, tomó una decisión radical respecto a su vida personal. A sus 28 años, asegura que no tendrá más parejas hasta cumplir los 30.

La cantante fue invitada a uno de los programas de Porcel TV, donde habló sobre su nuevo lanzamiento musical, "Ná de ná", el cual saldrá a la luz el próximo jueves 28 de agosto. Fue en este contexto, donde trasparentó que está soltera desde hace un año y pretende seguir así.

Soulfía asegura que no tendrá más pololos hasta que cumpla 30 años

En este sentido, explicó que en su canción propone una "forma de vivir la soltería, no como despechada, sino más elegante". Aunque aclaró que "si el día de mañana llega un huevón y me enamoro hasta las patas, bueno, hasta ahí llegó la soltería".

Además, detalló que a lo largo de su vida ha tenido tres pololos, uno de ellos también artista: Polimá Westcoast. En una entrevista en 2024, Soulfía contó su expareja se inspiró en ella para componer uno de sus temas más exitosos, "Ultra Solo".

Respecto a su carrera musical, la voz de "Corazón envenenado" señaló que "ahora estoy haciendo música que yo le puse un término, 'latino industrial', es música latina como Shakira, pero más de ahora, más moderna".

En retrospectiva, recordó que se interesó por la música desde los cuatro años, mientras estaba en el colegio. "Empecé a sacar canciones por oído, canciones de niños en el xilófono y empecé a escuchar música Disney, La Oreja de Van Gogh y me di cuenta de que podía cantar bien. Me metí a clases de piano a los 5 y a los 10 ya me quise volver popera".

Todo sobre Famosos chilenos