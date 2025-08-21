Logo Mega

El mensaje de Emilia Dides a las familias de hinchas afectados tras incidentes: "Rezando para que todos puedan llegar"

Lo que prometía ser una emocionante jornada de fútbol se convirtió en una pesadilla para los asistentes al partido entre Universidad de Chile e Independiente de este miércoles en Argentina. Durante el encuentro, se produjeron graves incidentes que dejaron a varios chilenos heridos de consideración.

A raíz de estos hechos, la modelo Emilia Dides publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde condenó la violencia y expresó su pesar por las familias de los afectados, muchas de las cuales aún no tienen noticias de sus seres queridos desde la noche anterior.

La exMiss Universo Chile reaccionó a un video compartido en las redes sociales de Mega, que muestra justamente el emotivo reencuentro en el aeropuerto entre una madre y su hijo, un hincha del club azul, quien este jueves logró regresar a Chile.

Las cámaras de Mucho Gusto captaron el momento en que la mujer divisó a su hijo y fue directamente a abrazarlo. "Logré abrazar a mi bebé. Lo único que quería saber era si estaba bien él y sus amigos. Gracias a Dios, llegó bien", manifestó al periodista Roberto Saa.

Frente a aquella escena, Emilia escribió un sentido mensaje: "Rezando porque todos puedan llegar y abrazar a sus familias. No a la violencia. Qué dolor más grande".

Por su parte, su pareja, Sammis Reyes, también se pronunció al respecto mediante sus historias, replicando una publicación que mostraba a hinchas atemorizados con la frase "Dejó de ser fútbol". Sobre la imagen, agregó: "Esto no puede pasar en el deporte. Una pena tremenda. Mucha fuerza para todas las familias".

Historias de Emilia Dides

