La emotiva conexión que conmovió a Emilia Dides tras revelar su embarazo: "Él lo sintió todo"

17 ag. 2025 - 14:15 hrs.

En medio de sus soñadas vacaciones a Emiratos Árabes, la modelo Emilia Dides y el exjugador de la NFL, Sammis Reyes, compartieron una publicación que remeció las redes, ya que informaron que se convertirán en padres.

"El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor", escribió la cantante en la descripción. En las imágenes, se les ve contemplando juntos el atardecer, y luego el exdeportista se arrodilla para besar su vientre.

El pasado martes, Emilia compartió un nuevo video en el que se les ve participando en una de las actividades típicas de un país de Medio Oriente: interactuar con camellos en el desierto. En ese contexto, se produjo un emotivo momento protagonizado por uno de estos animales.

Como si supiera que Emilia está embarazada, el camello se acercó y se posó cerca de su abdomen, mientras los futuros padres le acariciaban la cabeza. Esta mágica conexión conmovió profundamente a Emilia, quien escribió: "Él lo sintió todo".

La relación de Emilia Dides y Sammis Reyes

En junio pasado, tras cuatro meses de relación, la popular pareja anunció que decidieron vivir juntos. "Lo más lindo de vivir juntos es saber que cada noche nos vamos a juntar y nos vamos a acostar y será un puente de encuentro entre los dos", afirmó en ese entonces el deportista.

Un mes después, el deportista confesó a Rodrigo Sepúlveda en una entrevista que tenía planes de contraer matrimonio con Emilia, a quien describió como "la mujer soñada". Eso no es todo, ya que también dio luces de que anhelaba formar una familia con ella, lo que finalmente se concretó.

"Es un plan de los dos. Creo que los hijos son los herederos que uno deja en el mundo, un legado que es una forma de trascender (…). Siempre he querido ser papá. (Emilia) es la mujer con la que quiero estar toda la vida", manifestó Reyes.

Todo sobre Famosos chilenos