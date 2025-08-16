Conoce a Nicole Kotler, la exesposa de Sammis Reyes: Con la directora de marketing tuvieron una relación de 10 años

16 ag. 2025 - 13:15 hrs.

Emilia Dides y Sammis Reyes hicieron explotar las redes sociales con una publicación, pues la pareja del momento se encuentra esperando a su primer hijo. El exjugador de la NFL y la exMiss Chile viajaron a Emiratos Árabes, eligiendo un desierto para grabar un video y compartir la noticia, quizás, más importante de sus vidas.

Recordar que ambos dieron a conocer públicamente su relación este año, luego de que empezaran a surgir rumores de un posible romance. De hecho, antes de conocerse el compromiso, Dides y Reyes caminaron juntos en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2025.

Es directora de marketing para deportistas e influencers

Antes de iniciar su relación con la exreina de belleza, Sammis Reyes estaba casado con Nicole Kotler, mujer de nacionalidad estadounidense y que, según su perfil de LinkedIn y su cuenta de Instagram, ocupa el cargo de directora de marketing y agente de talentos para deportistas, animadores e influencers en la agencia Grady Sports.

Sammis Reyes y Nicole Kotler tuvieron una relación de 10 años, en el 2023 decidieron casarse, pero la ruptura matrimonial se dio en el 2024. Según contó Sammis Reyes, fue él quien decidió ponerle fin al vínculo.

Sobre los motivos del quiebre, el exjugador de la NFL contó que "teníamos filosofías de vida distintas, a mí me gusta el riesgo, me gusta atreverme a hacer cosas en la vida que tal vez son incómodas para personas con menos intolerancia al riesgo".

"Ella quería estar cerca de su familia, más estable, yo tengo que viajar constantemente por todos lados, era una situación difícil, pero terminó todo muy bien, tuve que tomar la decisión", agregó Reyes.

En su cuenta de Instagram, Nicole Kotler ha subido fotografías junto a algunos deportistas, evidenciando su trabajo como directora de marketing.

