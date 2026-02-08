Investigan homicidio en Conchalí: víctima de 20 años murió por impactos de bala

08 feb. 2026 - 05:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró en las últimas horas en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, hecho que dejó a una persona fallecida por impactos balísticos.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal ECOH Ulises Berríos señaló que "este fue un homicidio que ocurrió la noche del sábado en el sector Del Granito con El Mercurio, donde un sujeto procede a dispararle a una víctima de 20 años aproximadamente, producto de lo cual resultó fallecida".

"Esta investigación está siendo llevada por personal de la Brigada de Homicidios, quienes están realizando las diligencias de rigor", agregó el persecutor.

Si bien la investigación aún se encuentra en una etapa muy preliminar, el fiscal Berríos dijo que "lo que se estaría determinando es que habría llegado un sujeto, al parecer en un vehículo motorizado, y luego de un breve altercado con la víctima, habría procedido a dispararle en varias ocasiones".

Producto del ataque, la víctima llegó fallecida a un centro asistencial de Conchalí. Aún se desconoce la identidad de la persona asesinada y el paradero del autor del crimen.

Todo sobre Policial