Aporte Familiar Permanente: Estas son las tres fechas de pago del beneficio

08 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Uno de los beneficios más importantes que entrega el Estado es el Aporte Familiar Permanente. La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) confirmó a cuánto ascenderá el monto de cara a este 2026.

En ese sentido, la entidad apuntó que para este año, el dinero del beneficio, también conocido como el exBono Marzo, subirá de $64.574 a $66.834.

De la misma forma, las fechas en las que se hará llegar el dinero ya fueron determinadas por las autoridades.

¿Cuándo es la fecha de pago del Bono Marzo 2026?

De acuerdo a lo informado por la Ventanilla Única Social, plataforma administrada por el Ministerio de Desarrollo Social, el pago del ex Bono Marzo 2026 se realizará en tres fechas claves:

Grupo 1 : desde el 16 de febrero . A personas que cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Reciben su aporte junto al pago habitual a través del IPS.

: . A personas que cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Reciben su aporte junto al pago habitual a través del IPS. Grupo 2 : desde el 2 de marzo . A quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Reciben su aporte junto al pago usual a través del IPS. También desde el 1 de marzo se paga a pensionados/as del IPS con cargas familiares.

: . A quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Reciben su aporte junto al pago usual a través del IPS. También desde el 1 de marzo se paga a pensionados/as del IPS con cargas familiares. Grupo 3: desde el 16 de marzo. A las y los trabajadores y a las y los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Podrán consultar su día y lugar de pago en www.aportefamiliar.cl desde esa fecha. Si la persona pertenece a este tercer grupo y tiene CuentaRUT de BancoEstado, se depositará el aporte económico en esa cuenta.

Estos son los requisitos para recibir el Bono Marzo 2026

Reciben el Bono Marzo 2026 todos aquellos que cumplan una de las siguientes condiciones:

Haber cobrado el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, cobran por cada causante del subsidio.

Haber recibido el pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares al 31 de diciembre del año anterior. Este grupo recibe un aporte por cada carga.

Pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), al 31 de diciembre del año anterior.

