Vuelta a clases: Esta es la fecha en que los estudiantes de educación básica y media deben retornar a las aulas

07 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Se acerca marzo y, con ello, el inicio de año en el aspecto académico y laboral, particularmente para aquellos que se dedican al mundo de la educación.

Ya sean estos profesores, directores, inspectores o, incluso, los estudiantes, para ellos marzo es el inicio del año escolar.

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) ya dieron a conocer el calendario para este 2026 con las respectivas fechas de inicio, pero también de término del año académico y sus periodos de vacaciones.

¿Cuándo deben volver a clases los estudiantes de básica y de media?

Desde la institución establecieron que la fecha de inicio de clases será el próximo miércoles 4 de marzo del 2026 para todo el país, incluyendo la Región Metropolitana.

No obstante, los profesores deberán anticipar el término de sus vacaciones, pues deben volver a sus labores el lunes 2 de marzo para las respectivas tareas de planificación del periodo académico.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno?

Como se estableció la fecha de regreso a las escuelas, también se dio a conocer el comienzo de las vacaciones de invierno, que este año partirán desde el lunes 22 de junio al viernes 3 de julio para las regiones de Antofagasta hasta Los Ríos.

Mientras que en Los Lagos serán del 6 al 17 de julio; en Arica y Parinacota y Tarapacá del 13 al 24 de julio; y en Aysén y Magallanes desde el 29 de junio hasta el 17 de julio, considerando las condiciones climáticas de dichas zonas australes.

