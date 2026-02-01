Esta es la fecha en que los estudiantes de educación básica y media deben volver a las clases

01 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Se acerca marzo y, con ello, el inicio de año en el aspecto académico y laboral, particularmente para aquellos que se dedican al mundo de la educación.

Ya sean estos profesores, directores, inspectores o incluso los estudiantes, para ellos, marzo es el inicio del año escolar.

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) ya dieron a conocer el calendario escolar para este 2026 con las respectivas fechas de inicio, pero también de término del año académico y sus periodos de vacaciones.

¿Cuándo deben volver a clases los estudiantes de básica y de media?

Desde la institución estbelcieron que la fecha de inicio de clases será el próximo miércoles 4 de marzo del 2026 para todo el país, incluyendo la Región Metropolitana.

No obstante, los profesores deberán anticipar el término de sus vacaciones, pues deben volver a sus labores el lunes 2 de marzo para las respectivas tareas de planificación del periodo académico.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno?

Como se estableció la fecha de regreso a las escuelas, también se dio a conocer el comienzo de las vacaciones de invierno, que este año partirán desde el lunes 22 de junio al viernes 3 de julio para las regiones de Antofagasta hasta Los Ríos.

Mientras que en Los Lagos serán del 6 al 17 de julio; en Arica y Parinacota y Tarapacá del 13 al 24 de julio; y en Aysén y Magallanes desde el 29 de junio hasta el 17 de julio, considerando las condiciones climáticas de dichas zonas australes.

Todo sobre Estudiante