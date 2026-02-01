Se declaró una Alerta Roja: Senapred ordena evacuar sector de una comuna del Ñuble debido a un incendio forestal

01 feb. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de un sector de la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble, debido al desarrollo de un incendio forestal.

Evacuación por incendio en San Nicolás

"Por incendio forestal, se solicita evacuar sector Quillahue Sur en la comuna de San Nicolás, Región de Ñuble. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE", informó el organismo en sus redes sociales.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", agregó Senapred en su publicación en X (Twitter).

Alerta Roja en San Nicolás

Según detalló un auditor de Radio Bío-Bío en la zona, el incendio se originó en un sector rural de San Nicolás, específicamente en una plantación de trigo. Actualmente, las temperaturas en la comuna son de unos 35°C y existe un fuerte viento que ha favorecido la propagación del fuego.

De acuerdo al último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio denominado "Norte Las Najuelas" ha consumido una superficie preliminar de 10 hectáreas.

A raíz de este incendio forestal que "se desarrolla cercano a sectores habitados", el Senapred decidió declarar también una Alerta Roja para movilizar todos los recursos necesarios para "controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Todo sobre Incendios forestales