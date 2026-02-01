Temblor se registra en la zona central: Revisa la magnitud que reportó Sismología

01 feb. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 17:25 horas, un temblor de magnitud 3,9 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 33 km al noroeste de Navidad, en la región de O'Higgins. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

