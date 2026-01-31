Temblor en la zona centro-norte: Esta fue la magnitud reportada por Sismología

31 en. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 20:28 horas, un temblor de magnitud 4.5 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 44 km al este de Mina Los Pelambres, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 136 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

