Sistema frontal dejará tres días con vientos de hasta 70 km/h: Meteorología emite aviso para tres regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "viento normal a moderado" para zonas de tres regiones del país, en las cuales, debido a un sistema frontal, se registrarían intensidades de hasta 70 km/h.
De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Vientos de hasta 70 km/h en tres regiones
El aviso de la DMC se mantendrá vigente entre la tarde del lunes 2 y la noche del miércoles 4 de febrero, afectando a la precordillera y la cordillera de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
Región del Maule
- Precordillera: 40-50, rachas 60 km/h (lunes 2); 40-50, rachas 60 km/h (martes 3); y 40-50, rachas 60 km/h (miércoles 4).
- Cordillera: 60-70 km/h (lunes 2); 60-70 km/h (martes 3); y 60-70 km/h (jueves 4).
Región de Ñuble
- Precordillera: 40-50, rachas 60 km/h (lunes 2); 40-50, rachas 60 km/h (martes 3); y 40-50, rachas 60 km/h (miércoles 4).
- Cordillera: 60-70 km/h (lunes 2); 60-70 km/h (martes 3); y 60-70 km/h (jueves 4).
Región del Biobío
- Precordillera: 40-50, rachas 60 km/h (lunes 2); 40-50, rachas 60 km/h (martes 3); y 40-50, rachas 60 km/h (miércoles 4).
- Cordillera: 60-70 km/h (lunes 2); 60-70 km/h (martes 3); y 60-70 km/h (jueves 4).
