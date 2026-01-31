Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Siempre Juntos

Sistema frontal dejará tres días con vientos de hasta 70 km/h: Meteorología emite aviso para tres regiones

¿Qué pasó?

Este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "viento normal a moderado" para zonas de tres regiones del país, en las cuales, debido a un sistema frontal, se registrarían intensidades de hasta 70 km/h.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Lo más visto de Nacional

Vientos de hasta 70 km/h en tres regiones

El aviso de la DMC se mantendrá vigente entre la tarde del lunes 2 y la noche del miércoles 4 de febrero, afectando a la precordillera y la cordillera de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Ir a la siguiente nota

Región del Maule

  • Precordillera: 40-50, rachas 60 km/h (lunes 2); 40-50, rachas 60 km/h (martes 3); y 40-50, rachas 60 km/h (miércoles 4).
  • Cordillera: 60-70 km/h (lunes 2); 60-70 km/h (martes 3); y 60-70 km/h (jueves 4).

Región de Ñuble

  • Precordillera: 40-50, rachas 60 km/h (lunes 2); 40-50, rachas 60 km/h (martes 3); y 40-50, rachas 60 km/h (miércoles 4).
  • Cordillera: 60-70 km/h (lunes 2); 60-70 km/h (martes 3); y 60-70 km/h (jueves 4).

Región del Biobío

  • Precordillera: 40-50, rachas 60 km/h (lunes 2); 40-50, rachas 60 km/h (martes 3); y 40-50, rachas 60 km/h (miércoles 4).
  • Cordillera: 60-70 km/h (lunes 2); 60-70 km/h (martes 3); y 60-70 km/h (jueves 4).
Busca aquí el pronóstico de tu localidad

Todo sobre Megatiempo

Leer más de

Notas relacionadas